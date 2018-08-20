Казахстанцы могут остаться без урожая яблок и груш

Заболевание культурных и дикорастущих растений вызывают грибки и бактерии.

Ветки груши, получившие бактериальный ожог, выглядят словно опаленные огнем. Образцы в лабораторию Казахского Научно-исследовательского Института Защиты и Карантина растений доставил один из фермеров Талгарского района Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

«Сейчас очень много садов из-за этой болезни именно груши выкорчевано. Груши осталось очень мало в Казахстане вот именно из-за этой болезни», - рассказывает заведующий отделом защиты плодовоовощных и бахчевых культур Бакыт Копжасаров.

Это заболевание культурных и дикорастущих растений вызывают грибки и бактерии. Ещё его называют монилиоз - или плодовая гниль. Инфекция способно за несколько дней поразить весь сад, оставив без урожая его владельца. К нам в республику она попала более десяти лет назад из-за границы.

В лаборатории выделяют штаммы бактерий поражающие плодово-ягодные культуры и содержат в пробирках. Их действие исследователи проверяют тут же. Для это они используют обычную комнатную герань. На её лепестки наносят выделенную культуру и дальше наблюдают за происходящим. Всё это нужно для того чтобы правильно подобрать нужный препарат против болезни растений.

При борьбе с плодовой гнилью эксперты советуют садоводам избавляться от поражённых ягод. Их необходимо удалять с веток и не оставлять лежать под деревьями. Кроме того, сами растения нужно регулярно обрабатывать специальными препаратами.

«Это необходимо обрабатывать вот как раз после сбора урожая медьсодержащими препаратами. Чтобы не допустить заражения яблони», - объясняет заведующий отделом защиты плодовоовощных и бахчевых культур Бакыт Копжасаров.

Кардинально решить проблему с вредителями поможет интегрированная система защиты, которая включает в себя комплексную обработку садов.

Такую обработку в сезон нужно проводить более 25-ти раз. Её стоимость составляет полторы тысячи долларов. Но урожаи, получаемые после, по словам специалистов, оправдывают все затраты.

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