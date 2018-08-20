Рекламные объявления по аналогии 7-20-25 вводят в заблуждение казахстанцев

В ипотечной организации предупреждают: получить заём по программе 7-20-25 от строительной компании невозможно.

Увидев рекламу жилого комплекса, где упоминались цифры 20-25, пара молодоженов была уверена, что сможет оформить ипотеку по государственной программе. Когда дело почти дошло до подписания договора, молодые люди были разочарованы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Хотела воспользоваться этой программой "7-20-25", я увидела рекламу: большими цифрами в центре города, что этот дом идёт по этой программе. Позвонила рекламному менеджеру и поняла, что это всё обман! Это мошенничество! 25 это не лет, а месяцев. И 20 - это процентная ставка, то есть это просто граждан обманывают, это мошенничество уже получается!", - возмущается Алла Динякина.

Действительно, несколько строительных компаний прибегли к маркетинговой уловке с использованием сочетания цифр 5-20-25, 0-20-25 и т.д.

Все эти уловки - не государственная программа. Рекламщики пользуются раскрученной формулой, с которой клиент ассоциирует их предложение. Юристы называют это недобросовестной рекламой.

"В данном случае здесь смешивание идёт, подмена понятий. Потребителю кажется, что он обращается по программе, на самом деле, речь идёт о совершенно самостоятельной услуге. По закону, такая реклама запрещена. Есть административная ответственность по кодексу об административных правонарушениях: от 50-ти до 400 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства и т.д.", - поясняет юрист Станислав Лопатин.

В ипотечной организации предупреждают: получить заём по программе 7-20-25 от строительной компании невозможно.

"Программу "7-20-25", кредит по данной программе вы получаете только у банка-партнёра. То есть, застройщик не может выдавать кредит. Рассрочка застройщика не является программой "7-20-25". А также те продукты, которые предлагают жилищные кооперативы это тоже не является программой "7-20-25". Есть список, официальный список банков-партнёров, которые выдают кредиты по программе "7-20-25", - говорит заместитель руководителя службы внешних коммуникаций ипотечной компании Айбар Олжаев.

На сегодняшний день по программе 7-20-25 выдан 441 заём на сумму более 5 миллиардов тенге. Больше всего принято заявок от жителей Алматы, на втором месте Астана, за столицей следует Актау. В Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях пока ни один человек не подал заявку на получение займа.



Что касается недобросовестной рекламы, здесь у ипотечной организации совет один: внимательно изучайте договор, прежде чем подписывать его.

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