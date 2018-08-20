Казахстан выпал из ТОП-10 медального зачета Азиады

По итогам сегодняшнего дня Казахстан опустился на 11 место

На Азиатских играх в Индонезии завершился второй медальный день. Казахстан по его итогам выпал из ТОП-10 общего зачета, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Накануне наша страна входила в ТОП-5 медального зачета, но по итогам сегодняшнего дня опустилась на 11 место. Напомним, в копилку Казахстана добавилось серебро и бронза. Таким образом, общее число медалей возросло до шести.

Тройка ведущих спортивных держав континента осталась без изменений - Китай, Япония и Республика Корея. На четвертую строчку поднялись хозяева соревнований - команда Индонезии. Пятерку лучших замыкает Северная Корея (КНДР), а десятку - Узбекистан.

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