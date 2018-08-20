Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан выпал из ТОП-10 медального зачета Азиады

По итогам сегодняшнего дня Казахстан опустился на 11 место

Фото : Asia Media International20 августа 2018, 23:26

На Азиатских играх в Индонезии завершился второй медальный день. Казахстан по его итогам выпал из ТОП-10 общего зачета, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Накануне наша страна входила в ТОП-5 медального зачета, но по итогам сегодняшнего дня опустилась на 11 место. Напомним, в копилку Казахстана добавилось серебро и бронза. Таким образом, общее число медалей возросло до шести.

Тройка ведущих спортивных держав континента осталась без изменений - Китай, Япония и Республика Корея. На четвертую строчку поднялись хозяева соревнований - команда Индонезии. Пятерку лучших замыкает Северная Корея (КНДР), а десятку - Узбекистан.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты