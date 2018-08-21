Девушка выстрелила в любовника, транслируя видео его жене

Кеанна развелась с мужем и рассчитывала, что любовник также подаст на развод с женой, но этого не случилось.

38-летняя Кеанна Каммон из Таскалусы, Аламаба, выстрелила в своего любовника после того, как он отказался подписывать заявление о разводе с женой. Всё происходящее женщина снимала на камеру и через "Фейсбук" транслировала жене возлюбленного, сообщает Life.ru.

Как сообщает The Sun, незадолго до этого Кеанна развелась с мужем и рассчитывала, что любовник также подаст на развод с женой, но этого не случилось. Тогда она решила подтолкнуть мужчину к этому ответственному шагу, приставив пистолет к его голове и показав происходящее его супруге.

Испуганная жена сделала несколько скриншотов трансляции и выложила их на своей странице с просьбой о помощи.

"Эта психованная дрянь Кеанна Каммон позвонила мне, держа пистолет у головы моего мужа. Я не знаю, где именно он находится. Кто-нибудь может мне помочь?", - написала жена любовника Кеанны.

В конце концов Кеанна поняла, что убедить любовника развестись у неё не получится, и выстрелила ему в живот. К моменту прибытия полиции мужчина находился в критическом состоянии, и его срочно доставили в больницу. Его любовница не стала отрицать свою вину, но заявила, что выстрелила случайно. Теперь она арестована по обвинению в покушении на убийство и находится в окружной тюрьме Таскалусы.

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