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«Канело» назвал свои ошибки в первом поединке с Головкиным

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

Фото : из открытых источников21 августа 2018, 06:39

Мексиканский боксер Сауль Альварес планирует не допустить ошибок в рематче с Геннадием Головкиным, а ошибки казахстанца использовать в свою пользу, сообщает Sports.kz.

— Я пересматривал бой десять раз, чтобы понять, где совершил ошибку или что упустил. Я ошибся, когда принимал удары и отступал, а не сразу же контратаковал, не бил его. Это то, что я собираюсь изменить 15 сентября. Об их намерениях я не знаю. Я просто хочу выйти в ринг и победить его. Любую ошибку, которую он допустит, я оберну в свою пользу. С самого начала я буду работать над тем, чтобы нокаутировать его — это то, ради чего я тренируюсь, я ментально готов к этому. Очевидно, я хочу победить нокаутом, и чтобы поднята была моя рука, — сказал «Канело».

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.


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