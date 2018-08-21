Метеоусловия в Казахстане во вторник будут благоприятными
О прогнозе рассказали синоптики.
Фото : из открытых источников21 августа 2018, 07:23
Во вторник, 21 августа, метеорологические условия в большинстве городов будут благоприятными, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Актау, Атырау, Уральске, ночью в Талдыкоргане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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