Новый терминал в аэропорту Шымкента обойдется в 18 млрд тенге

Из них полмиллиарда предоставят власти, остальная сумма – за авиакомпанией.

На строительство нового терминала аэропорта власти Шымкента готовы выделить полмиллиарда тенге и три гектара земли, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Перспективы развития третьего казахстанского мегаполиса обсуждали с участием премьера. Бакытжан Сагинтаев находится в Южном Казахстане с рабочим визитом. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов представил ему перспективные проекты. В их числе и строительство нового терминала.

Полмиллиарда намерены потратить на возведение дорог и автопаркинга. Что касается строительства самого здания терминала и стоянки для самолетов, то эти расходы готова взять на себя авиакомпания «SCAT», выделив 17,5 миллиардов тенге.

Градоначальник также предложил запустить скоростной поезд между Шымкентом и Ташкентом. Кроме этого, Абдрахимов рассказал о планах по дальнейшей модернизации местного НПЗ, путем расширения завода.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента:

- Раньше производственная мощность завода составляла 4,5 миллионов тонн. Чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и выйти на рынок Центральной Азии компания «ПетроКазахстан» предлагает расширить завод и довести объем переработки до 10 миллионов тонн в год. Мы поддерживаем это предложение.

Ранее Бакытжан Сагинтаев посетил Туркестан, где ознакомился с процессом передислокации госорганов. Премьер-министр отметил, что строительство должно вестись в ускоренном темпе и с привлечением бизнеса.

Аким Жансеит Туймебаев рассказал о разработанном Генплане социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года. Комплексные меры включают в себя 188 мероприятий. Объем необходимых средств превышает триллион тенге.

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