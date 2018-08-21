В Астане меняют схему движения из-за затопленных улиц

Ранее сообщалось о снижении скорости транспортного потока.

Сильные осадки в Астане стали причиной изменения схем движения общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Astana LRT сообщили следующее: в настоящее время на пр. Б. Момышулы на участке ул. Токпанова - ул. Сарайшык имеется затопление. Маршруты, проходящие на данном участке (15, 47, 51, 56, 61, 101) временно изменят схему движения с 6 часов утра 21 августа. Это будет в силе до тех пор, пока не спадет вода.

Маршруты №15, 47, 51, 56, 101 от начальных остановочных пунктов до пересечения ул. Сарайшык - пр. Кошкарбаева следуют без изменения. Далее автобусы едумт прямо по пр. Кошкарбаева, налево на пр. Тауелсиздик, направо на пр. Б. Момышулы, а затем по существующей схеме движения. В обратном направлении - по аналогичной схеме движения.

Маршрут №61 от начального остановочного пункта «Школа-лицей №81» до пересечения ул. Шарля де Голля - ул. Токпанова едет без изменения, далее прямо по ул. Токпанова, налево на пр. Тауелсиздик, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении - по аналогичной схеме движения.

Напомним, накануне сообщалось, что вода в столице заливает автобусы.

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