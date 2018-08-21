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Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке

полиция убрала животных с рельсов.

Фото : © РИА Новости / Павел Лисицын21 августа 2018, 08:37

Движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено в понедельник из-за вышедших на рельсы коз, пишет РИА Новости со ссылкой на микроблог метрополитена в Twitter.

"Кое-что новое для нас (мы думаем): две козы бродят по линии (метро — ред.) N в Бруклине",- говорится в сообщении.

Позже было объявлено, что жизни коз ничего не угрожает, полиция убрала животных с рельсов. Движение поездов восстановлено.


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