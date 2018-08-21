Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке
полиция убрала животных с рельсов.
Фото : © РИА Новости / Павел Лисицын21 августа 2018, 08:37
Движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено в понедельник из-за вышедших на рельсы коз, пишет РИА Новости со ссылкой на микроблог метрополитена в Twitter.
"Кое-что новое для нас (мы думаем): две козы бродят по линии (метро — ред.) N в Бруклине",- говорится в сообщении.
Позже было объявлено, что жизни коз ничего не угрожает, полиция убрала животных с рельсов. Движение поездов восстановлено.
Two very baaaaad boys. pic.twitter.com/3fcb9QCxGh— NYCT Subway (@NYCTSubway) 20 августа 2018 г.
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