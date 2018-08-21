Синоптики рассказали о погоде на Курбан айт в Казахстане

Дожди и грозы сохраняются в большинстве областей.

Во вторник, 21 августа, в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняются дожди с грозами, на севере местами сильные, порывистый ветер, шквал, возможен град, на юге пыльная буря. Ночью и утром в северной половине ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами шквал, ночью и утром местами туман, днем местами возможен град. В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами возможен град. В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с, шквал, туман, днем возможен град. В Туркестанской области местами ожидается шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Костанайской области – местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Алматинской области – местами усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области – местами усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с, шквал.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +19, ливневый дождь

Погода в Астане: +9, дождь

Полный прогноз погоды на 21 августа.

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