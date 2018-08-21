Полиция Алматы оштрафовала водителей очередного свадебного кортежа

На проспекте аль-Фараби наказали 9 водителей.

Полицейские наказали водителей свадебного кортежа в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Меры административного воздействия к грубым правонарушителям полицейские приняли в результате сигнала, поступившего на пульт «102».

«Около 17.00ч. поступила информация от оперативного дежурного о том, что по пр. аль-Фараби в восточном направлении движется свадебный кортеж, водители которого нарушают ПДД. Информация была передана патрульным автоэкипажам. Данный кортеж задержан по пр. Аль-Фараби, неподалеку от поворота на «Ремизовку». На 9 водителей за нарушение ПДД РК всего было составлено 13 административных протоколов, из них: по ст.595 ч.1 (маневрирование) - 5, по ст.614 (создание препятствия) - 5, по ст.590 ч.10 (тонировка, повторно) - 1, по ст.590 ч.5 (тонировка) - 1, по ст.590 ч.10 (управление ТС без ГРНЗ) - 1», - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

В пресс-службе уточнили, что было составлено девять административных протоколов в отношении водителей Mercedes, Lexus, Rolls Royce, большинство из которых имели «крутые» номера.

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