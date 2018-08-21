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Глава МОР РК поздравил казахстанцев

Дархан Калетаев напомнил, что Курбан айт - это праздник благонравия.

Фото : пресс-служба МОР РК21 августа 2018, 10:10

Министр общественного развития Республики Казахстан Дархан Калетаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уважаемые мусульмане Казахстана!

Дорогие соотечественники!

Я искренне поздравляю всех казахстанцев и мусульман страны со священным мусульманским праздником Курбан айт.

Курбан айт – это праздник благонравия, отзывчивости, добра и милосердия.

В этот день мусульманская община помогает нуждающимся и прикладывает все усилия для укрепления гуманистических ценностей общества.

Сегодняшний праздник является благородным символом ислама, который стал неотъемлемой частью нашей культуры и национальных традиций.

Созидательный потенциал традиционной религии служит всестороннему развитию духовных и моральных ценностей, укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, толерантности и взаимопонимания.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

С праздником Курбан айт!


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