Глава МОР РК поздравил казахстанцев
Дархан Калетаев напомнил, что Курбан айт - это праздник благонравия.
Министр общественного развития Республики Казахстан Дархан Калетаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уважаемые мусульмане Казахстана!
Дорогие соотечественники!
Я искренне поздравляю всех казахстанцев и мусульман страны со священным мусульманским праздником Курбан айт.
Курбан айт – это праздник благонравия, отзывчивости, добра и милосердия.
В этот день мусульманская община помогает нуждающимся и прикладывает все усилия для укрепления гуманистических ценностей общества.
Сегодняшний праздник является благородным символом ислама, который стал неотъемлемой частью нашей культуры и национальных традиций.
Созидательный потенциал традиционной религии служит всестороннему развитию духовных и моральных ценностей, укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, толерантности и взаимопонимания.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!
С праздником Курбан айт!
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