В Карагандинской области ветер сорвал крыши жилых домов, школы и дома культуры
Кроме того, оборвало линии электропередач, отсутствует электроэнергия.
Фото : ИА Регнум21 августа 2018, 11:30
В Карагандинской области сильный ветер принес разрушения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Вечером 20 августа в Нуринском районе, с.Тассуат, в результате порывов сильного ветра была сорвана кровля зданий дома культуры, Тассуатской средней школы и частично на 12 жилых домов. Жертв и пострадавших нет.
По оценке материального ущерба и проведения восстановительных работ работает комиссия.
В населенном пункте из-за обрыва линий электропередач отсутствует электроэнергия. Сегодня утром уже начаты ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
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