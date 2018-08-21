В Карагандинской области ветер сорвал крыши жилых домов, школы и дома культуры

Кроме того, оборвало линии электропередач, отсутствует электроэнергия.

В Карагандинской области сильный ветер принес разрушения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Вечером 20 августа в Нуринском районе, с.Тассуат, в результате порывов сильного ветра была сорвана кровля зданий дома культуры, Тассуатской средней школы и частично на 12 жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

По оценке материального ущерба и проведения восстановительных работ работает комиссия.

В населенном пункте из-за обрыва линий электропередач отсутствует электроэнергия. Сегодня утром уже начаты ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!