Назарбаев призвал казахстанцев помогать малоимущим и нуждающимся

Президент поздравил всех мусульман с праздником Курбан Айт, и пожелал, чтобы все их просьбы «дошли до Аллаха».

Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев помогать малоимущим, нуждающимся, одиноким людям и старикам во время своего посещения мечети «Хазрет Султан», передает корреспондент Zakon.kz.

Президент поздравил всех мусульман с праздником Курбан айт, и пожелал, чтобы все их просьбы «дошли до Аллаха».

«Я думаю, что желания у нас у всех единые: благополучие страны, народа, развитие, рассвет Казахстана. Через это приходит счастье и благополучие к каждому из нас. Курбан байрам не завершается только тем, что мы делаем жертвоприношение. Президент призвал всех, кто может помогать малоимущим, нуждающимся, одиноким людям, старикам», - сказал президент.

Он также напомнил, что совершать благие дела мусульмане должны все три дня.

«Люди в этот день встречаются друг с другом, обнимаются, выражая чувства, прощая все невзгоды, которые до этого были и смотрят вперед, чтобы идти вместе. Мы должны всегда помнить, что все мусульмане являются братьями», - добавил Назарбаев.

Он обратил внимание, что слово «Курбан» означает близость к Аллаху. А в этот день, люди приносит жертву на празднике и молятся.

«Это путь, который показывает Аллах. Каждый из вас пожелал спокойствие стране, благополучие своим детям, совершая намаз. Курбан айт - сближает народ, праздник олицетворяет доброту. В эти дни собираются все родственники и помогают нуждающимся. В рамках программы «Рухани жангыру» наши граждане помогают своим землякам, стоят больницы, детские сады, школы. Эта также является награда за богоугодное дело», - продолжил президент.

Назарбаев призвал помнить, что мусульмане являются друг к другу братьями, и проанонсировал предстоящий съезд мировых и традиционных и религий в Астане.

«Земля Казахстана – священная. Потому что у нас есть сплоченность, единство. Все это знают, и все представители собираются в столице чтобы обсудить, решить актуальные проблемы», - сказал он.

Он добавил, что у каждого человека должна быть искренняя вера. И пожелал единства, крепкого здоровья и благополучия каждой семье.

Татьяна Ковалева, Астана

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