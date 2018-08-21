Педагоги ЗКО поедут учиться в Финляндию

В прошлом учебном году 16 педагогов колледжей прошли стажировку за рубежом.

В этом году в Западно-Казахстанской области за счёт местного бюджета выделено 3500 грантов на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием и еще 100 выпускников этого года получили гранты для обучения в ВУЗах по востребованным специальностям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Августовская конференция педагогических работников – это традиционное событие для учителей области, дающее отсчет началу нового учебного года и новых педагогических инициатив. В этом году в Западно-Казахстанской области она проходила в формате TEDx. Конференция стала диалоговой площадкой для обсуждения всех новых инновационных идей в системе образования, вопросов управления и цифровизации образовательного процесса. Для педагогов области были выработаны методические рекомендации по модернизации образования в рамках реализации задач, определенных в Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и программах «Рухани жаңғыру», государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

В рамках главной темы преподавательской конференции «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции» выступили аким области Алтай Кульгинов, директор департамента Министерства образования и науки РК Нурсеит Байжанов, председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

– Большое внимание уделяется профессиональному образованию преподавателей. В прошлом учебном году 16 педагогов колледжей прошли стажировку за рубежом, в частности, в Малайзии, Чехии, Великобритании, Германии и Финляндии, еще более 100 преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения обучились на курсах английского языка, в 5 колледжах в настоящее время используются элементы преподавания специальных дисциплин и информатики на английском языке. Этой осенью 10 преподавателей Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий поедут на обучение BIM-технологиям в Финляндию. Кроме того, с 1 сентября будут открыты 15 IT-классов в г. Уральске и во всех районных центрах для углубленного изучения основ программирования и робототехники, – сказал аким области Алтай Кульгинов.

Наряду с подготовкой профессиональных кадров глава региона обозначил приоритетные направления образовательной деятельности - это дальнейшая цифровизация в образовании и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

В области планируется организация образцовых трех колледжей педагогической, индустриальной и спортивной направленности, с целью подготовки преподавателей новой формации, которые научат подрастающее поколение критически и креативно мыслить, работать в команде, обрабатывать информацию и решать задачи любой сложности.

В ходе областной конференции обсуждены вопросы систематического обновления содержания образования в учебных заведениях, пути успешного выполнения задач, поставленных на всех уровнях образования для улучшения воспитательной работы, о чем более подробно рассказала председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

В рамках добрых традиций на августовском совещании работников образования также состоялось вручение наград от Министерства образования и науки РК педагогам области, чей труд отмечен высокими показателями качества обучения и воспитания учащихся. Ряд учителей области был награжден дипломами. Также получили награды и подарки победители областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог».

– Мы достигли 100 процентного охвата дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте 3-6 лет. С 2018 года автоматизирована система подачи заявления и очередности в детские сады в г.Уральске и Бурлинском районе, до конца текущего года данная система будет внедрена во всех районных центрах. В области начаты два новых проекта: образовательный лекторий «БатысБілімTalks» и школа лидеров «Вектор роста». Это абсолютно новые проекты, нацеленные на развитие потенциала педагогов области, – отметила руководитель областного управления образования Шолпан Кадырова

На диалоговой площадке также выступили эксперты, формирующие учителей новой эпохи, как директор ТОО «Knowledge Egineering» Нартай Ашим на тему «Обновленная программа: поиск и практика», руководитель «Astana Garden Schools» Нурмуххамед Досыбаев, который поделился своим зарубежным опытом тренера по образовательным технологиям «Образование: сегодня и завтра» и директор образовательного центра «EDTECH», психолог международного уровня Гани Бейсембаев с диалогом-тренингом «Психолого-педагогические аспекты формирования человека будущего».

Далее в ходе августовской конференции прошли секционные совещания на базе нескольких образовательных учреждений областного центра по разным направлениям системы образования. По итогам работы конференции участниками были приняты рекомендации.

Для справки: Более 8 тысяч педагогов области прошли курсы по обновлённому содержанию образовательного процесса. 2028 учителей закончили курсы по языковой компетентности. 30%-ную надбавку к заработной плате получают более 10 тысяч педагогов области, работающих в классах с обновленным содержанием образования. По итогам аттестации этого года более 2 тысяч педагогов, обучающих детей по новой модели, также получат доплаты к зарплате.

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