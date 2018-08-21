В Караганде задержали несовершеннолетнюю наркокурьершу

Девушка закладывала свертки с наркотиками.

В Караганде полиция задержала 17-летнюю девушку, которая занималась доставкой наркотикой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

20 августа сотрудники полка дорожно-патрульной полиции при патрулировании Кировского сектора города Караганды заметили 17-тилетнюю девушку, которая возле тротуаров улицы закладывала неизвестные свертки. Сотрудники полиции на место вызвали следственно-оперативную группу и родителей девушки.

При допросе девушка заявила, что является курьером, и она закапывала в землю маленькие пакетики, не зная их содержимое. Также она призналась, что в течение дня закладывала 17 свертков по пути следования в Кировском секторе и добровольно выдала еще 15 свертков.

Закопанные 17 свертков были также изъяты. В настоящее время по данному факту проводится расследование по выяснению обстоятельств.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Управление по борьбе с наркобизнесом ДВД Карагандинской области постоянно анализирует, мониторит Интернет-ресурсы на предмет распространения наркотических средств. С начала текущего года по области зарегистрировано 35 уголовных дел по факту хранения и сбыта синтетических видов наркотических средств.

Выявлено 14 фактов пропаганды: через сомнительные Интернет-ресурсы и граффити-рисунков шла реклама синтетических наркотиков. В Министерство информации и коммуникации направлено письмо о закрытии 10 интернет-сайтов.

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