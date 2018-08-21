В Алматы водитель чудом остался жив после аварии

Салон автомашины смят полностью.

Днем во вторник, 21 августа, в Алматы произошла авария, передает корреспондент Zakon.kz.

Грузовой автомобиль Hyundai двигался по проспекту Абая в восточном направлении. По словам водителя, он остановился на красный свет на регулируемом пешеходном переходе, не доезжая улицы Алтынсарина. Спустя несколько секунд сзади в грузовик врезался легковой автомобиль Daewoo Nexia.

Легковушка «нырнула» под грузовую машину. Водитель чудом остался жив. Он получил незначительные повреждения. Для более детального осмотра его забрали в больницу, но его возвращения ожидают на месте происшествия.

Обоим водителям предстоит пройти медицинское освидетельствование. Один из очевидцев утверждал, что водитель Nexia находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Алматы с ночи идет дождь, дороги мокрые, что также могло осложнить торможение.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полиции.

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