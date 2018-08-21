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Subaru Impreza вылетела на тротуар в Алматы

Автомобиль врезался в рекламную конструкцию и дерево.

Фото : Zakon.kz21 августа 2018, 14:12

21 августа в Алматы произошла авария с участием легковой автомашины Subaru Impreza, передает корреспондент Zakon.kz.

Subaru двигался по улице Джандосова в западном направлении. По словам водителя, автомашина, ехавшая перед ним, резко притормозила в левом ряду и включила левый поворотник. Чтобы избежать столкновения, водитель Subaru выкрутил руль. На мокрой дороге его занесло, он не справился с управлением. В итоге машину вынесло с дороги на тротуар, она врезалась в рекламную конструкцию, а затем в дерево.

На тротуаре в тот момент пешеходов не было. Сам водитель также не пострадал.


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