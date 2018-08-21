Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Племянник бывшего президента Армении объявлен в международный розыск

Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "похищение человека".

Фото : © РИА Новости / Кирилл Каллиников21 августа 2018, 14:16

Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, правоохранительные органы страны ведут его поиски в сотрудничестве с Интерполом, пишет РИА Новости.

Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "похищение человека". Согласно материалам дела, в августе 2017 года в подвал дома Нарека Саргсяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть в Ереване ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. В полиции утверждают, что сам Саргсян пытал мужчину и угрожал ему пистолетом. Затем, по данным ведомства, бизнесмена доставили в принадлежащий племяннику экс-президента салон по обслуживанию грузовиков, где вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом.

"Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, мы сотрудничаем с центральным бюро Интерпола. Позвольте не сообщать детали, но мне кажется, что скоро он окажется в поле нашего зрения", — сказал глава полиции Осипян на пресс-конференции.

Ранее в розыск объявлены также брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты