Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
По словам Путина, Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним.
Фото : © РИА Новости / Максим Богодвид21 августа 2018, 14:19
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей и следовать традициям добрососедства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам Путина, Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним.
"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России. Помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей стране — имеют глубокие исторические корни", — говорится в поздравлении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933534-2bfdfbb17e69c8d241f81427c89c6bab
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...