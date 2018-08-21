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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

По словам Путина, Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним.

Фото : © РИА Новости / Максим Богодвид21 августа 2018, 14:19

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей и следовать традициям добрососедства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам Путина, Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним.

"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России. Помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей стране — имеют глубокие исторические корни", — говорится в поздравлении.


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