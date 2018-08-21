DJ Smash рассчитывает на более суровое наказание для избивших его людей

Благодаря апелляции у адвокатов DJ Smash появляется шанс ужесточить приговор Телепневу и Ванкевичу.

Известный DJ Smash (Андрей Ширман) будет добиваться более сурового наказания для избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича в суде апелляционной инстанции, передает РИА Новости.

В понедельник Ширман отвечал на вопросы своих подписчиков в сети Instagram, касающиеся уголовного дела об избиении музыканта. Диджей, в частности, отметил, что многие пользователи удивлены тем, что даже после приговора суда Ленинского района Перми признанные виновными Телепнев и Ванкевич находятся на свободе и продолжают посещать развлекательные заведения города. DJ Smash рассказал, что его спрашивают, почему "суд прошел, приговор", а осуждённые "все еще ходят по ресторанам, барам, пьют, веселятся", их видят, присылают фотографии.

"Друзья, идет апелляция. Две недели, они будут там", — пообещал DJ Smash.

По словам музыканта, перевод дела в суд апелляционной инстанции — "это хорошо", потому что благодаря апелляции у адвокатов DJ Smash появляется шанс ужесточить приговор Телепневу и Ванкевичу.

"Посадим их дольше, либо строже. Их ждет еще сюрприз большой — сегодня завершено расследование дела Глеба — того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой", — заявил Ширман.

Ранее Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и Ванкевича, признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"). Суд счел полностью доказанной версию, что в феврале в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил DJ Smash на пол, подоспевший к ним Телепнев нанес музыканту два удара, а затем нападавшего поддержал сам Ванкевич. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Назначая наказание, суд приговорил Телепнева и Ванкевича к реальному сроку, как того и просило гособвинение. Однако требуемые три с половиной года были заменены двумя годами заключения для каждого из подсудимых.

Сразу после этого решения в секретариате регионального отделения партии "Единая Россия" сообщили, что в случае вступления приговора суда в законную силу Телепнев будет исключен из партии.

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