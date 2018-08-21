Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Ожидаются сильный дождь, гроза, туман и град.

В нескольких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской области объявили штормовое предупреждение на сутки – с 21.00 21 августа по 21.00 22 августа. Ночью в области ожидается местами сильный дождь, гроза, туман, град. Ветер северо-западный, западный 15-20, временами порывы 25 метров в секунду.

В Астане 22 августа ожидают грозу, временами порывы северо-западного, западного ветра 15-20 м/с. Ночью и утром туман. Днём ожидается град.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

22 августа В Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер ночью 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днём 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Местами гроза, туман, шквал.

В Петропавловске ночью 22 августа ожидается северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Дождь, гроза, туман, шквал.

22 августа по ВКО местами ожидается гроза, ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днём местами возможен град, шквал.

В Усть-Каменогорске 22 августа ожидается гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области 22 и 23 августа ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Уральске 22 августа ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывы 18 метров в секунду. 23 августа ожидается гроза, усиление северо-западного, северного ветра порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 95-98%.

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