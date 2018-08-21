Появились подробности о разрушениях в Карагандинской области
Усилившийся ветер сорвал кровли нескольких зданий.
Фото : ДЧС Карагандинской области21 августа 2018, 15:31
В селе Тассуат Нуринского района Карагандинской области вечером 20 августа сильный ветер принес разрушения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Как стало известно, достигали 18 метров в секунду.
Крыши частично сорвало со здания сельского Дома культуры» на площади 630 кв. м, при общей плозади здания в 788 кв. м. Кроме того, сорвало 20 метров кровли на здании средней школы.
Еще 3 135 квадратных метров кровли посрывало с 31 жилого частного дома и складов ТОО «Нура-Бидай» на площади 3135 кв. м.
Жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия.
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