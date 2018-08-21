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Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии

Певец пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этими странами не существовало границ.

Фото : © РИА Новости / Валерий Левитин21 августа 2018, 15:36

Певец Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на грузинское гражданство, пишет РИА Новости.

"Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии", — пояснил артист.

Ранее ряд СМИ сообщил, что родившийся в Батуми Меладзе воспользовался новыми поправками в законодательство Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство, и обратился по этому вопросу в министерство юстиции.

Певец пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этими странами не существовало границ. Однако затем эти границы появились, и певец хочет стереть их хотя бы "для себя". Меладзе также выразил уверенность в том, что получение им еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".


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