В Астане загорелся автобус с пассажирами

Пожар быстро устранили.

Днем 21 августа в районе Есиль в Астане загорелся автобус, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

ЧП произошло на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Д. Кунаева. При торможении маршрутного автобуса №10 марки «IVECO» произошло возгорание задних тормозных колодок. Причина возгорания устанавливается.

Пожар был локализован и ликвидирован спустя семь минут, в 14-49.

До прибытия пожарных подразделений водитель автобуса потушил возгорание с помощью огнетушителя.

Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно.

Жертв и пострадавших нет.

Пожарные, прибывшие в течение 6 минут с момента вызова, обеспечили проливку места возгорания с целью недопущения повторного возгорания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!