В вахтовом поселке в Атырауской области 3 человека погибли в пожаре

Предстоит выяснить как причины пожара, так и почему люди находились в заброшенном общежитии.

Фото : YK-news.kz

В Жылыойском районе Атырауской области в вахтовом поселке Тенгиз при пожаре погибли 3 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Трагедия случилась 20 августа в вахтовом поселке недалеко от Тенгиского нефтегазового месторождения. Сгорело общежитие, которое было закрыто и фактически заброшено. Принадлежит здание одному из ТОО. В огне погибли три человека - двое жителей Жылыойского района и один - Кызылкогинского. В настоящее время проводится расследование. Предстоит выяснить как причины пожара, так и почему люди находились в заброшенном общежитии», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

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