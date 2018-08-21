Казахстанские таэквондисты пополнили копилку медалей на Азиатских играх

Жансель Дениз и Руслан Жапаров взяли серебро и бронзу.

Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала серебряную медаль на Азиатских играх-2018, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале весовой категории свыше 67 килограммов спортсменка встречалась с таеквондисткой из Южной Кореи Дабин Ли. Встреча прошла на встречных курсах. Однако точнее оказалась именно Ли. Дениз уступила сопернице со счетом 21:27.

Медаль, завоеванная Дениз, стала девятой в копилке Казахстана на текущей Азиаде.

Ранее казахстанский таеквондист Руслан Жапаров завоевал бронзовую медаль.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов он уступил спортсмену из Ирана со счетом 7:11.

Тем не менее, без медали Жапаров не остался. Согласно правилам этого вида спорта, проигравший в полуфинале таеквондист завоевывает бронзовую медаль. Его "бронза" стала восьмой в активе сборной Казахстана.

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