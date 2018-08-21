Кирилл Казанцев взял бронзу в маунтинбайке на Азиаде

Это первая медаль за историю казахстанского велоспорта, завоеванная в маунтинбайке на Азиатских играх.

Казахстанский гонщик Кирилл Казанцев стал бронзовым призером Азиатских игр в маунтинбайке в гонке кросс-кантри олимпик, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

Это первая медаль за историю казахстанского велоспорта, завоеванная в маунтинбайке на Азиатских играх. До этого лучшим результатом было 4-е место на Азиатских играх в 2014 году, который также принадлежит самому опытному и титулованному маунтинбайкеру страны.

«Счастлив завоевать для своей страны первую медаль, - говорит Кирилл Казанцев. - Хоть и бронзовая медаль, результатом я очень доволен. В принципе, эта бронза для меня – как золото. Было очень сложно бороться с соперниками, которые технически оснащены намного лучше нас. Если честно, верил с трудом, что я смогу закончить эту гонку, а не то чтобы даже заехать в тройке.

С первого круга решил атаковать и выложиться на все сто процентов. Сразу же отъехал со старта, сделал неплохой задел в 20 секунд, держал его примерно три круга, а потом просто китайские спортсмены поехали с такой скоростью, что догнали меня буквально за круг и ушли в отрыв на целую минуту. В общем, первые три круга я шел первым. Следующие четыре круга я шел третьим. А наш ШакирАдилов, несмотря на три падения, на прокол – заехал восьмым».

Напомним, что Азиатские игры 2018 проходят в столице Индонезии Джакарте и в городе Палембанг на острове Суматра. Казахстанские велосипедисты защищают цвета страны в трех видах дисциплин – шоссе, трек и маунтинбайк. С 22 августа по 24 августа за медали будут бороться мужчины и женщины категории элита на шоссе, с 27 августа по 31 августа в темповых и спринтерских дисциплинах будут бороться трековики.

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