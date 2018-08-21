Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие американские выборы

По данным компании, хакеры создавали сайты и URL-адреса, очень похожие на веб-страницы, "интересующие потенциальных жертв".

Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала новые попытки хакеров повлиять на выборы в конгресс США. Такая информация появилась на официальном сайте компании, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе департамент Microsoft Digital Crimes Unit выполнил судебный приказ о передаче контроля над шестью доменами, созданными "группой, тесно связанной с российским правительством". Эта группа известна под именами Strontium, Fancy Bear и APT28.

По данным компании, хакеры создавали сайты и URL-адреса, очень похожие на веб-страницы, "интересующие потенциальных жертв". К примеру, некоторые такие страницы имитировали сайт сената, другие — Международного республиканского института, в совет директоров которого входят несколько сенаторов.

"Нас беспокоят эти и другие попытки создать угрозу безопасности для широкого круга лиц, связанных с американскими политическими партиями в преддверии выборов 2018 года. В целом эта картина отражает то, что мы видели во время выборов в 2016-м в США и 2017-м во Франции", — говорится в сообщении.

Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий "вмешательство России" в выборы президента США, заявил, что Strontium причастна к взлому почты Хиллари Клинтон — главного соперника Дональда Трампа. Никаких конкретных доказательств он при этом не предоставил.

Российские власти неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в выборы за границей, в том числе с помощью хакерских атак.

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