Мошенник из Усть-Каменогорска «заработал» миллион и получил 5 лет тюремного срока

Получив предоплату, мужчина исчезал.

От действий злоумышленника пострадали больше десяти человек, а сумма причиненного ущерба перевалила за миллион тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В суде установлено, что горожанин дал объявление на популярном сайте об изготовлении мебели на заказ. Предложение оказалось весьма востребованным. Заказчики потянулись к мебельщику вереницей, однако получив предоплату, мужчина исчезал в неизвестном направлении.

«С июля 2016 года по октябрь 2017 года гражданин Ф. обманным путем завладел денежными средствами 11 потерпевших на общую сумму 1 103 900 тенге, — сообщили в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска. — Совершенное деяние относится к тяжким преступлениям, однако санкция данной статьи предусматривает альтернативное наказание в виде ограничения свободы».

Служители Фемиды назначили ранее не судимому Ф. пять лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду.

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