Защитник "Барыса" перешел в российский клуб

29-летний защитник на протяжении 10 сезонов защищал цвета «Барыса».

Бывший защитник хоккейного клуба Астаны "Барыс" Роман Савченко продолжит карьеру в "Сибири", сообщает zakon.kz со ссылкой на Чемпионат.

Несмотря на игру за сборную Казахстана на чемпионатах мира, Савченко не будет считаться легионером в КХЛ.

29-летний защитник на протяжении 10 сезонов защищал цвета «Барыса». В 49 матчах регулярного чемпионата-2017/18 КХЛ набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-1». Всего за карьеру в лиге опытный защитник сыграл 489 матчей, в которых забросил 49 шайб и сделал 87 результативных передач. В это межсезонье Савченко не сумел договориться о новом соглашении с астанинским клубом.

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