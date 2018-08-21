13 алматинских полицейских наказаны по результатам расследования дела Дениса Тена

Начальники местной полицейской службы города Ж.Байкенов, а также Алмалинского района С. Кумабеков освобождены от занимаемых должностей.

13 сотрудников ДВД Алматы были наказаны после убийства Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в МВД, для проверки оперативно-служебной деятельности и проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий 19 июля во главе с начальником департамента криминальной полиции МВД Арманбеком Баймурзиным в Алматы направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД, в том числе службы собственной безопасности.

Наряду с этим, заместителем министра внутренних дел Рашида Жакуповым с выездом в Алматы осуществлен контроль за всесторонним, полным и объективным исследованием обстоятельств дела по факту убийства фигуриста.

«В ходе проверки и оказания практической помощи в ДВД были выявлены недостатки и нарушения в вопросах обеспечения охраны общественного порядка, контроля за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутридворовых территориях, а также в организации работы участковых инспекторов полиции. По результатам проведенного служебного расследования 13 сотрудников ДВД города, в том числе три руководителя привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,- сказано в ответе первого заместителя министра внутренних дел РК Жаната Сулейменова на обращение общественного совета Алматы.

Также отмечается, что начальники местной полицейской службы города Ж.Байкенов, а также Алмалинского района С. Кумабеков освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, в ДВД Алматы 27 июля под председательством заместителя министра внутренних дел Р.Жакупова проведено оперативное совещание, на котором рассмотрены результаты проверок, организации расследования, службам департамента поставлены конкретные цели и задачи по обеспечению качественного и полного расследования нераскрытых имущественных преступлений, активизации работы по проведению розыскных мероприятий в местах возможного сбыта похищенного имущества, проверке лиц, состоящих на учете, как ранее судимые и так далее.

В целях раскрытия и качественного расследования преступлений этой категории в ДВД и районных УВД созданы специализированные следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных следователей и оперативных работников.

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