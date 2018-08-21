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Звезду "Такси" Сами Насери выписали из больницы после избиения

В общей сложности он провел в больнице две недели.

Фото : Life.ru21 августа 2018, 18:09

Теперь актеру предстоит долгий курс реабилитации, регулярные проверки у офтальмолога и ежедневная гимнастика для глаз, сообщает Life.ru.

Французского актера Сами Насери, которого избили в столичном караоке-клубе, выписали из больницы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В общей сложности он провел в больнице две недели. Теперь актеру предстоит долгий курс реабилитации и регулярное посещение врача-офтальмолога. Медики также посоветовали ему делать ежедневную зарядку для глаз.

Ранее также сообщалось, что звезда фильмов "Такси" может ослепнуть на один глаз. Его ударили в то место, где около двух месяцев назад у актера диагностировали перелом орбиты.

Две недели назад Сами Насери был избита в баре на Тверской улице Москвы, после чего актёру потребовалась операция. Он отмечал, что конфликт с белорусами произошёл из-за того, что несколько пьяных посетителей заплатили администрации караоке-клуба и спели более двадцати песен без очереди.


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