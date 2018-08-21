Женская сборная по водному поло завоевала «серебро» Азиады
Девушки сломили сопротивление японок.
Фото : olympic.kz21 августа 2018, 19:13
Женская команда по водному поло завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2018, сообщает zakon.kz со ссылкой на Олимпийский комитет Казахстана.
В решающей для себя игре казахстанки встретились с командой Японии. Борьба за медаль получилась напряженной и близкой. Тем не менее, команда Казахстана оказалась сильнее с разницей всего в один мяч - 12:11. На турнире казахстанки потерпели только одно поражение от Китая, который и стал победителем.
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