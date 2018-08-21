Мейрамбек Айнагулов принес Казахстану 12 медаль Азиатских игр-2018

В итоговой для себя схватке на турнире Айнагулов встретился со спортсменом из Северной Кореи.

Фото : olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейрамбек Айнагулов завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх-2018, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz. В итоговой для себя схватке на турнире Айнагулов встретился со спортсменом из Северной Кореи. Их спор завершился победой казахстанца со счетом 13:5. Медаль Айнагулова стала 12 для Казахстана на текущей Азиаде-2018.

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