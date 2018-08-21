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В Атырауской области ведется активная работа по газификации отдаленных населенных пунктов

В рамках проекта в отдаленные населенные пункты планируется провести магистральный газопровод протяженностью 365 км.

Фото : Региональная служба коммуникаций Атырауской области21 августа 2018, 20:50

Газификация происходит в рамках реализации пятой социальной инициативы Главы государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

На текущий момент, помимо городов Атырау и Кульсары по региону газифицировано 130 населенных пунктов. При этом рассматривается вопрос газификации оставшихся 34 малых населенных пунктов.

В 2017 году были начаты работы по газоснабжению 10 населенных пунктов Азгирского региона в Курмангазинском районе. Газификация проводится за счет социальных отчислений недропользователей. Общая стоимость проекта - 10 млрд тенге. В рамках проекта в отдаленные населенные пункты планируется провести магистральный газопровод протяженностью 365 км. В настоящее время уже проведено 274 км газопроводных сетей.

Кроме того, ведутся работы по проектированию и строительству газификации населенных пунктов Махамбетского, Исатайского и Кызылкогинского районов. По данным специалистов, по завершению этих работ 93,3% населенных пунктов региона будут обеспечены голубым топливом.

Как рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Асан Нургалиев, до конца текущего года в Махамбетском районе должны быть завершены работы по газификации трех сел: Атамбаев, Балораз и Көздикара.

В 2019 году планируется газифицировать в шесть сел в Кызылкогинском районе. В настоящее время готовится ПСД проекта. По завершению всех запланированных работ, в Атырауской области 153 населенных пункта будут обеспечены природным газом.


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