Apple оценила свой офис в 200 долларов

Таким образом руководство компании решило сэкономить на налогах.

Руководство компании Apple оценило стоимость своего центрального офиса в Кремниевой долине в 200 долларов, сообщает Вести.Ru.

Apple Park функционирует около года, реальная же стоимость комплекса выше названной примерно в 5 миллионов раз. Таким образом руководство компании решило сэкономить на налогах.

В прошлом отчетном периоде Apple заплатила более 55 миллионов долларов налогов, в этот же раз оценочная сумма стала предметом налогового спора, уже 489-го для компании.

Комплекс Apple Park рассчитан на работу 12 тысяч сотрудников. Снаружи он представляет собой кольцо с изогнутыми стеклянными панелями и солнечными батареями, о том же, как выглядят здания изнутри, знают только сотрудники Apple, поскольку посетителей и журналистов дальше визит-центра не пускают.

Несмотря на запрет фотосъемки в большинстве помещений, часть фотографий все же просачивается в соцсети. Так, известно, что большинство перегородок и дверей изготовлены из прозрачного стекла, из-за чего новые сотрудники получали травмы – на первых порах они просто не замечали препятствий.

Помимо офиса на территории комплекса есть прогулочные зоны, фитнес-центры, рестораны и торговые точки.

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