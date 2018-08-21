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Кокшетау затопило

Больше всего пострадали жители частных секторов.

Фото : Караван21 августа 2018, 21:36

Из-за продолжительных ливней в Кокшетау затопило улицы, придворовые территории многоэтажек и дома частного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за продолжительных дождей, длящихся практически три дня, в Кокшетау затопило сразу несколько улиц, придворовых территорий и подъездов. Но больше всего пострадали жители частных секторов, в дома которых зашла вода.

Из многочисленных обращений кокшетауцев следует, что частично затопило улицы Мира, Елемесова, Садвакасова, Наурызбай батыра, Сатпаева, Саина, дома частного сектора так называемых в простонародье районов «Собачий хутор» и «Шанхай».

В некоторых домах последнего, кстати, вода поднималась по колено. Как отметили в акимате Кокшетау, по поручению акима Акмолинской области Малика Мурзалина в акимате областного центра еще утром проведено очередное заседание оперативного штаба под председательством акима города Ермека Маржикпаева.

«Коммунальные службы работают в усиленном режиме третьи сутки, ведется работа по устранению последствий стиxии как на территориях города, так и у физическиx лиц», - пояснили в ведомстве.

Как было отмечено, пока сложно говорить о количестве подтопленных домов, ведь работа ведется практически без перерыва.


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