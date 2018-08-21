Запрещенные лекарства и древние телефоны задержали таможенники на Хоргосе

Нелегальные товары были обмотаны в постельное бельё и упакованы в картонные коробки.

Коробки запрещённых медикаментов, сигарет и кнопочных телефонов пытались нелегально провезти из Китая на территорию Казахстана. Таможенники перехватили крупную партию контрабанды на посту Хоргос, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Организованная преступная группа попыталась завести в страну более ста килограммов лекарственных препаратов, около двух тысяч пачек безакцизных табачных изделий и более пятисот штук «простушек» - так называют кнопочные сотовые телефоны.

К слову, за последние два года в Казахстане возрос спрос на эти простые аппараты без выхода в интернет. Все нелегальные товары были обмотаны в постельное бельё и упакованы в картонные коробки. Контрабандисты планировали вывести груз с Хоргоса отдельными партиями. Теперь на таможне оценивают стоимость изъятого товара и хотят найти заказчиков контрабанды.

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