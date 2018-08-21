"Головкин разозлился". Промоутер GGG дал обещание перед боем

Будут фейерверки!

Промоутер Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал рематч с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), который состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.





— Все говорят об этом бое, потому что он больше, чем первый. Очень много споров после положительных допинг-тестов «Канело»... Головкин разозлен, «Канело» разозлен — будут фейерверки! Тем более «Канело» обещал нокаут, но нужно, чтобы он дрался в соответствующем стиле, дал нам больше экшна, — сказал Леффлер в интервью Canal de Boxe.

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