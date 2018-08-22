В США отец и сын проехали на автомобиле через огненный ад

Мужчины приняли решение о срочной эвакуации и попытались прорваться к "цивилизации" по единственной дороге через лес.

Джастин Билтон и его 70-летний отец едва не погибли в национальном парке Глейшер, расположенном в Скалистых горах на территории штата Монтана – мужчина снял на видео отдельный эпизод ставшего опасным отдыха, сообщает Вести.Ru.

Как сообщают СМИ, автор видео и его родитель разбили лагерь на берегу. На следующий день они обнаружили, что неподалеку от места их стоянки быстро разрастается пожар.

Мужчины приняли решение о срочной эвакуации и попытались прорваться к "цивилизации" по единственной дороге через лес.

Вскоре выяснилось, что проезд завален горящими деревьями. После непродолжительной дискуссии отец и сын пришли к выводу о бесперспективности попыток освободить путь или двигаться пешком и вернулись обратно.

К счастью, сотрудники национального парка сумели спасти попавших в беду путешественников, вывезя их на лодке. Через некоторое время огонь добрался до того места откуда их забрала группа спасателей в составе капитана туристического катера и рейнджера-стажера, и уничтожил машину и все вещи.

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