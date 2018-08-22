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Токаев потребовал принять меры после подтоплений в столице

Несмотря на поручения Президента, Астана хронически не готова к сильным дождям, - Касым-Жомарт Токаев.

Фото : Vlast.kz22 августа 2018, 01:46

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев потребовал принять меры после подтоплений в Астане, сообщает zakon.kz.

"Несмотря на поручения Президента, Астана хронически не готова к сильным дождям и другим проявлениям природной стихии. Страдают и жители столицы, и ее международная репутация. Эту проблему можно было решить задолго до 20-летия столицы. Сенаторы потребуют принять срочные меры", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа а Астане выпала почти месячная норма осадков. По прогнозам дождливая погода в столице сохранится ближайшие трое суток.

В акимате утверждают, что на данный момент ситуация, несмотря на аномальные осадки, находится под контролем. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Основные места подтопления устранены.

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