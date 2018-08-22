Официально названы главные звезды андекарда второго боя Головкин — «Канело»

Вечер бокса «Канело» — GGG 2 пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions анонсировала боксеров, которые выступят в андеркарде рематча Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

В видеоанонс из главного карда попали следующие пары:

Давид Лемье (39-4, 33 КО) — Гэри О’Салливан (28-2, 20 КО)

Хайме Мунгия (30-0, 25 КО) — Брэндон Кук (20-1, 13 КО)

Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) — Мойзес Фуэнтес (25-5-1, 14 КО)

Ожидается, что в PPV-кард также будет включен женский бой Сесилия Брекхус (34-0, 9 КО) — Александра Магдзяк Лопес (18-4-3, 1 КО).

Из других запланированных боев:

Верджил Ортис-младший (10-0, 10 КО) — Роберто Ортис (35-3-2, 26 КО)

Алексис Роча (11-0, 8 КО) — Карлос Ортис Сервантес (11-2, 11 КО)

Франсиско Эспарса (8-0-1, 3 КО) — соперник пока неизвестен.

Напомним, вечер бокса «Канело» — GGG 2 пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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