Робот «Пастух» появился в Туркестанской области

Он собирает корма и сено и даже очищает стойло.

На молочно-товарной ферме Ордабасинского района Туркестанской области стали широко внедрять автоматизированные системы управления рабочими процессами. Сначала доильные аппараты заменили доярок, а теперь роботы выполняют и обязанности пастухов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Здесь же функционирует предприятие по переработке молока и производству молочных продуктов. Суточный удой коров голштинской породы, импортированных из Венгрии, доходит до 10 тысяч тонн молока. Из 900 коров 400 уже дают молоко. В среднем, один «робот-дояр» способен обслужить 60 коров три раза в сутки.

Автоматизация рабочего процесса позволила значительно повысить объемы удоя. Постепенно растет и поголовье скота.

Абылай Абишев, заместитель директора компании:

- Разница этих роботов в том, что они намного дешевле. Если предыдущие роботы доили одну корову в течение 7-8 минут, то этот управляется за 5 минут. Теперь на одного робота приходится уже не 60, а 70 коров. Этих двух роботов мы поместили в 4-ый двор. В будущем мы планируем построить 5-6-ые дворы, так как поголовье коров растет из года в год.

На ферме всю работу за скотовода выполняет робот под названием «Пастух». Он собирает корма и сено и даже очищает стойло. Кроме того, с его помощью можно контролировать правильное питание коров.

Такое устройство, весом в 600 килограммов, есть только на одной ферме. В сутки там перерабатывают 50 тонн молока. Из него изготавливают кефир, сметану, курт и даже сыр. Самое главное, готовые продукты полностью натуральные.

Нурсултан Жолжанов, руководитель отдела контроля качества:

– В наших ближайших планах – расширение производства. Хотим открыть микробиологический отдел. Это облегчило бы нашу работу. Также думаем производить собственные закваски. Это улучшит качество нашей продукции и существенно снизит ее стоимость.

В будущем товарищество планирует построить завод по производству тушеной говядины. Но их главная цель, по словам руководителей предприятия, сосредоточиться на качестве, а не на количестве продукции.

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