Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рыбак вырвался из пасти крокодила и с тяжёлыми ранами поехал на байке к врачам

Врачи были шокированы, когда увидели на пороге окровавленного мужчину с глубокими ранами, которого только что трепал хищник.

Фото : zooclub.org.ua22 августа 2018, 06:28

В Малайзии 42-летний Хамид Мохд Исмаил отправился рано утром на берег реки половить рыбу. Внезапно из воды выскочил крокодил и схватил его. Однако мужчина изо всех сил отбивался от хищника.

Во время смертельной схватки рыбак остался с серьёзными ранами лица и груди, но он чудом вырвался из пасти хищника.

Окровавленный и в состоянии шока он сел на свой мотоцикл и добрался до больницы. Но когда он появился на пороге госпиталя, врачи ужаснулись. Он потерял сознание сразу же от большой потери крови и серьёзных ран.

Мужчине оказали медицинскую помощь, но пока пострадавший ещё слишком слаб и находится в состоянии шока, чтобы рассказать подробнее о произошедшем.

Источник: 24.kz


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты