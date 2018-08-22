Рыбак вырвался из пасти крокодила и с тяжёлыми ранами поехал на байке к врачам

Врачи были шокированы, когда увидели на пороге окровавленного мужчину с глубокими ранами, которого только что трепал хищник.

В Малайзии 42-летний Хамид Мохд Исмаил отправился рано утром на берег реки половить рыбу. Внезапно из воды выскочил крокодил и схватил его. Однако мужчина изо всех сил отбивался от хищника.

Во время смертельной схватки рыбак остался с серьёзными ранами лица и груди, но он чудом вырвался из пасти хищника.

Окровавленный и в состоянии шока он сел на свой мотоцикл и добрался до больницы. Но когда он появился на пороге госпиталя, врачи ужаснулись. Он потерял сознание сразу же от большой потери крови и серьёзных ран.

Мужчине оказали медицинскую помощь, но пока пострадавший ещё слишком слаб и находится в состоянии шока, чтобы рассказать подробнее о произошедшем.

Источник: 24.kz

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