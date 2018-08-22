Двухлетний мальчик впал в кому во время обрезания на дому

Сейчас мальчик пришел в себя, его состояние оценивают как стабильное.

Двухлетний ребенок, впавший в кому во время операции на дому в Москве, пришел в сознание и находится в стабильном состоянии. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Днем 20 августа в одной из квартир дома в поселке Десеновекое на территории Новой Москвы мужчина провел двухлетнему мальчику хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и случился анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу.

"В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. По словам родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые", - сказала Иванова.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.

"Следователи проверяют наличие медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику", - сказала Иванова.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мальчику делали операцию по удалению крайней плоти, проводивший ее мужчина официально безработный.

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