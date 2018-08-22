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Россия ответила на новые санкции США

Песков, комментируя возможные ответные шаги со стороны Москвы, заявил, что основополагающим является принцип взаимности.

Фото : Павел Лисицын / РИА Новости22 августа 2018, 06:41

В России выработали ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

Отмечается, что недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии. В ведомстве также рассказали о планах оказать поддержку предприятиям, попавшим под запрет.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, по заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. Мантуров отметил, что до 2020 года будет создано еще более двух тысяч типов таких изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч иностранных компонентов.

13 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные ответные шаги со стороны Москвы, заявил, что основополагающим является принцип взаимности.

Ранее сообщалось, что новая волна санкций, которую США анонсировали 8 августа, затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступает в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень. Авторы документа считают Россию ответственной за инцидент с применением химоружия в британском Солсбери.


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