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В ОДКБ хотят ввести статусы наблюдателя и партнера

Сейчас идут консультации по правовому оформлению статусов.

Фото : из открытых источников22 августа 2018, 07:17

В Секретариате ОДКБ состоялись консультации о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

В Москве в Секретариате ОДКБ 16 и 17 августа были проведены консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ по согласованию пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ.

По итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными и представить на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ с целью принятия решения об их внесении на рассмотрение предстоящих совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ.


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