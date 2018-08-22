Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes

Российская теннисистка заняла пятое место, заработав $10,5 млн

Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Список за 2018 год опубликован на официальном сайте издания, передает ТАСС.

Россиянка отсутствовала в десятке самых высокооплачиваемых спортсменок в 2017 году, не попав туда впервые с 2005 года. В 2018 году она заняла пятое место, заработав $10,5 млн.

Первое место в рейтинге сохранила американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая $18,1 млн за текущий год. В топ-10 вошли сразу восемь представительниц тенниса, на втором месте датчанка Каролин Возняцки ($13 млн), на третьем - американка Слоан Стивенс ($11,2 млн), на четвертом - испанка Гарбинье Мугуруса ($11 млн).

На шестой строчке расположилась американская теннисистка Винус Уильямс ($10,2 млн), на седьмой - индийская бадминтонистка Пусарла Венката Синдху ($8,5 млн), на восьмой - румынская теннисистка Симона Халеп ($7,7 млн), на девятой - американская автогонщица Даника Патрик ($7,5 млн), замкнула рейтинг немецкая теннисистка Ангелик Кербер ($7 млн).

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