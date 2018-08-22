В Астане начался отбор зданий под общежития для студентов

Управление образования выбирает подходящие помещения с жилыми комнатами.

Управление образования Астаны стартовало отбор помещений (зданий) с обустроенными жилыми комнатами под общежития для временного проживания студентов и учащихся организаций технического и профессионального образования города Астаны в период учебы, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Отбор проводится с целью выбора участника(ов) в соответствии с прилагаемыми требованиями. Документация по отбору включает в себя: Перечень критериев отбора помещений (зданий) с обустроенными жилыми комнатами под общежития для временного проживания студентов и учащихся организаций технического и профессионального образования города Астаны в период учебы (далее – Перечень), согласно Приложению.

Рассмотрение представленных документов на участие в отборе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения участника(ов), соответствующих Перечню и предлагающего наиболее качественные услуги.

Для участия к отбору допускаются все потенциальные участники, отвечающие прилагаемым требованиям. Документы для участия в отборе, запечатанные в конверты, представляются потенциальными участниками нарочно в ГУ «Управление образования города Астаны» по адресу: РК, города Астана, улица Бейбитшилик, 11, каб. №119. Срок представления документов (заявок) – 29 августа 2018 года до 17.30 ч. включительно по времени г.Астаны. Вскрытие конвертов с документами (заявками) на участие в отборе будет осуществлено 31 августа 2018 года в 15.00 часов по времени г.Астаны, по адресу: города Астана, улица Бейбитшилик, 11, каб. № 712.

Рассмотрение заявок – 5 (пять) рабочих дней; протокол о допуске и подведение итогов - 3 (три) рабочих дня.

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